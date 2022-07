Adriano Pacifico scomparso in Francia | parla la madre | “L’ultimo contatto lunedì scorso Sto ripercorrendo le sue tappe | siamo in allerta”

(Di domenica 17 luglio 2022) “Ho sentito mio figlio l’ultima voltapomeriggio, alle 17.20. Mi ha fatto una videochiamata dal cellulare di un ragazzo al quale aveva chiesto in prestito il telefono dopo aver rotto il suo. Era stanco, abbattuto, quasi si è messo a piangere, vero è che l’ho spronato ad andare avanti, che noicon lui. Da allora nemmeno più unma piccoli prelievi da sportelli bancomat che ora battiamo uno ad uno a caccia di tracce”. Grazia Mansueto è la mamma di, il ragazzo partito con in bicicletta da Bastiglia, nel Modenese, per raggiungere Santiago de Compostela. Risponde dalla, dove, insieme al compagno e a un traduttore, staledel figlio 32enne,da...

, un giovane 32enne di Modena, lo scorso 3 luglio era partito da Bastiglia, nel Modenese, in sella alla bici per coronare un sogno che stava coltivando da molto tempo, ovvero quello di ...Ma proprio sulla strada percorsa ogni anno da centinaia di pellegrini da tutto il mondo,, 32 anni, è scomparso. La mamma e i timori per l'amico misterioso Ora la mamma Grazia è ...È partito da Bastiglia, nel Modenese, in bicicletta per coronare un sogno che stava coltivando da tempo, raggiungere Santiago de Compostela in bicicletta. Da lunedì scorso, ...Da lunedì scorso si sono perse le tracce di Adriano Pacifico, papà di 32 anni di Bastiglia, partito in bici per compiere il cammino di Santiago di Compostela ...