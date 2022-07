«80 anni fa la retata degli ebrei | oggi la Francia ha Macron che onora il capo di Vichy e 89 deputati lepenisti» Bufera sulla capogruppo di Melenchon

(Di domenica 17 luglio 2022) «80fa, i collaborazionisti del regime diorganizzarono il rastrellamento del Velodromo d’Inverno, a Parigi. Non dimenticate questi crimini,meno che mai con un presidente della repubblica chePétain e 89di Rassemblement National». Sono queste le parole twittate da Mathilde Panot presidente del gruppo parlamentare francese di sinistra La France Insoumise, ruolo in cui è subentrata nel 2021 dopo Jean-Luc Mélenchon. Un duro attacco nei confronti di Emmanuelche viene indicato come un sostenitore del maresciallo Philippe Pétain, adel regime di, governo francese collaborazionista del nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un altro riferimento è all’incremento del numero di...

... che da ragazzina sfuggì al rastrellamento del Velodromo d'Inverno, la più grande di ebrei