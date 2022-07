West Nile | morto l’anziano risultato positivo nel Padovano | aveva una grave forma di encefalite

(Di sabato 16 luglio 2022) Èa Piove di Sacco, nel, un 80enne colpito da unadi. L’uomo eraal virus. Le autorità sanitarie non hanno spiegato, allo stato attuale, se si tratti del caso già segnalato dall’Istituto superiore di sanità nei giorni scorsi proprio in Veneto, nell’ambito dell’attività di sorveglianza integrata dele Usutu virus, e per il quale si era parlato di unaneuro-invasiva. Gli altri casi dial vaglio in Veneto Al vaglio delle autorità sanitarie ci sarebbero anche altri due casi ricoverati negli ospedali della Ulss 6 padovana con sintomi sospetti: si tratta di un uomo ...

Un morto in Italia per West Nile. Un anziano di 83 anni è deceduto in Veneto, a Piove di Sacco, per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile, cui era risultato ...