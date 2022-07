Un bimbo di dieci anni muore per Covid-19 a Frosinone. I genitori: «Non c’era l’ambulanza per portarlo a Roma» (Di sabato 16 luglio 2022) Un bambino di 10 anni è morto all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone dove era ricoverato da questa mattina a causa di una crisi respiratoria dovuta al Coronavirus. I familiari hanno sporto denuncia. Avevano chiesto con insistenza di trasferire il bambino nella Capitale. Ma secondo la loro testimonianza non era immediatamente disponibile un’ambulanza per il trasferimento in rianimazione a Roma. «Sul decesso è stato disposto dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico. L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell’assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l’occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino», fa sapere in una nota l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Intanto la polizia indaga per chiarire ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Un bambino di 10è morto all’ospedale “Fabrizio Spaziani” didove era ricoverato da questa mattina a causa di una crisi respiratoria dovuta al Coronavirus. I familiari hanno sporto denuncia. Avevano chiesto con insistenza di trasferire il bambino nella Capitale. Ma secondo la loro testimonianza non era immediatamente disponibile un’ambulanza per il trasferimento in rianimazione a. «Sul decesso è stato disposto dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico. L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell’assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l’occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino», fa sapere in una nota l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Intanto la polizia indaga per chiarire ...

