Ultime Notizie – Berlusconi salva conti in rosso di Forza Italia (Di sabato 16 luglio 2022) Forza Italia è sempre più una 'questione di famiglia'. Quando non ci pensa il fondatore Silvio Berlusconi in prima persona (dal 2014 ha sborsato di tasca propria quasi 100 milioni di euro) ci sono le sue aziende o i familiari a rimpinguare le casse azzurre. Ad oggi, infatti, secondo quanto emerge dall'ultimo bilancio, con ben 92milioni di euro 'prestati', il Cav resta il "principale creditore" nei confronti del Movimento lanciato nel '94, nonchè, di fatto, l'unico proprietario. Basta spulciare tra le passività e leggere attentamente la voce 'debiti verso altri finanziatori', dove in realtà 'l'altro finanziatore' è uno solo: l'ex premier appunto. Non solo. Come capita da anni, la Fininivest 'contribuisce alla causa': ha staccato un assegno di 100 mila euro, confermandosi principale finanziatore del partito. In passato, pure ...

