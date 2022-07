Sampdoria | nuovo obiettivo in attacco

Pubblicità

SampNews24 : #Villar-#Sampdoria, stallo #Monza: nuovo affondo con la #Roma - cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: #Sampdoria, affondo Cerberus-Redstone per l’acquisto del club. Sul tavolo anche il tema stadio, tra l'idea di un nuovo i… - CalcioFinanza : #Sampdoria, affondo Cerberus-Redstone per l’acquisto del club. Sul tavolo anche il tema stadio, tra l'idea di un nu… - Luca4424141448 : @DiMarzio @sampdoria @BfcOfficialPage Di Marzio il mercato della Sampdoria è fermo e ogni giorno fai uscire un nome… - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, nodo stadio: #Lanna e #Panconi puntano sul nuovo. Individuata l’area -

Samp News 24

... ma il giovane talento portoghese ha il desiderio di giocare in Italia e lasembra decisa a provarci sul serio . Su Marcos Paulo c'è anche il Bologna : il ragazzo piace molto al...La situazione per entrambi non si sblocca, ma ilDs dei parigini Campos non si arrende e ...l'ultimo rilancio intorno ai 70 milioni di euro per dare il via libera alla cessione dell'ex, ... Pjaca Sampdoria, nuovo tentativo con la Juventus. Le ultime Mercato Sampdoria - Mentre continua sul campo la preparazione alla nuova stagione degli uomini di Giampalo, la Sampdoria continua a muoversi sul mercato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...