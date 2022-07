Prelievi abusivi di acqua | operazioni dei Carabinieri Forestale nel salernitano

Pubblicità

Ansa_Piemonte : Siccità: Vercelli, contrasto ai prelievi abusivi d'acqua. Tavolo tecnico convocato dalla Prefettura #ANSA - luciano55321084 : Effetti della siccità, tornano i furti d’acqua:oltre 40 denuncein Piemonte e Lombardia Diversi i sistemi scoperti… -

Senza contare icontro cui non si faceva nulla. Le aziende però erano ritenute troppo piccole per fare gli investimenti necessari per rifare le fatiscenti reti idriche. Così lo Stato ...In questo periodo i nostri agenti sono impegnati in particolare lungo i corsi d'acqua, per preveniree, come in questo caso, pesca di frodo". Ai tre bracconieri, tutti residenti in ...Riempivano taniche di acqua senza autorizzazione. I Carabinieri della Forestale di Rimini hanno effettuato 30 accertamenti, il 10% di questi sono risultati non conformi: il prelievo era effettuato sen ...Dovranno pagare una multa salatissima con un importo che potrà arrivare fino a un massimo di 30.000 euro perché hanno prelevato abusivamente oltre 72.000 metri cubi di acqua dal fiume Po. È quanto è s ...