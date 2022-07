“Lo conosco da 20 anni, basta str***”. Ilary Blasi, l’insulto pesantissimo e la sorella Melory esplode (Di sabato 16 luglio 2022) In questi giorni in molti stanno commentando la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una storia che sembrava una favola ed è finita dopo venti anni. Tanti vip stanno dicendo la loro come Simona Ventura, Fabrizio Corona o Sonia Bruganelli tanto per fare alcuni esempi. Tuttavia c’è sempre chi esagera soprattutto sui social: in molti hanno manifestato sostegno e solidarietà altri si sono lasciati andare anche a critiche pesanti. È a queste critiche che ha risposto Melory Blasi, la sorella di Ilary. Attaccata per avere commentato le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, la donna si è ritrovata suo malgrado coinvolta in una storia dalla quale ha cercato di tenersi accuratamente lontana. Ma di fronte agli insulti gratuiti ricevuti dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022) In questi giorni in molti stanno commentando la notizia della separazione tra Francesco Totti e. Una storia che sembrava una favola ed è finita dopo venti. Tanti vip stanno dicendo la loro come Simona Ventura, Fabrizio Corona o Sonia Bruganelli tanto per fare alcuni esempi. Tuttavia c’è sempre chi esagera soprattutto sui social: in molti hanno manifestato sostegno e solidarietà altri si sono lasciati andare anche a critiche pesanti. È a queste critiche che ha risposto, ladi. Attaccata per avere commentato le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, la donna si è ritrovata suo malgrado coinvolta in una storia dalla quale ha cercato di tenersi accuratamente lontana. Ma di fronte agli insulti gratuiti ricevuti dalla ...

