LIVE World Games 2022 in DIRETTA: la Svezia sfida l’Italia nel tiro alla fune e Stefano Comollo nel wakeboard va in finale! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 21.13 tiro alla fune – Già in vantaggio la Svezia per 1-0 contro l’Italia nei 580kg mixed Outdoor. 21.10 WATERSKY E wakeboard – Oltre Stefano Comollo, si qualificano anche l’australiano Nic Rapa e Guy Firer (Israele). 21.07 WATERSKY E wakeboard – Secondo posto per Stefano Comollo con 63.56, si qualifica per la finale! 21.04 WATERSKY E wakeboard – L’Israeliano Guy Firer si piazza al primo posto con 59.56 superando il messicano Monroy. 21.01 tiro alla ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 21.13– Già in vantaggio laper 1-0 contronei 580kg mixed Outdoor. 21.10 WATERSKY E– Oltre, si qualificano anche l’australiano Nic Rapa e Guy Firer (Israele). 21.07 WATERSKY E– Secondo posto percon 63.56, si qualifica per la21.04 WATERSKY E– L’Israeliano Guy Firer si piazza al primo posto con 59.56 superando il messicano Monroy. 21.01...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: è il momento dell’Italia maschile nella canoa polo! Sfida agli Stati Uniti -… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: straordinaria l’Italia della canoa polo! Gli azzurri volano sul 5-0 alla fine del… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto de… -