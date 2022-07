(Di sabato 16 luglio 2022) AGI - "Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di Governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza. Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell'emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serieta'". È quanto si legge nellachehanno inviato al premier. L'hanno firmata: Luigi Brugnaro (Venezia), Marco Bucci (Genova), Antonio Decaro (Bari e presidente Anci), Michele De Pascale (Ravenna e presidente Upi), Giorgio Gori (Bergamo), Roberto Gualtieri (Roma), Stefano Lo Russo (Torino), Dario Nardella (Firenze e ...

Open_gol : «Le nostre città non possono permettersi una crisi». L’appello dei primi cittadini alle forze politiche di maggiora… - telodogratis : La lettera di undici sindaci a Draghi: “Vada avanti” - CentroPagina : Gli undici primi cittadini tra cui il pesarese hanno scritto un testo sulla #crisidigoverno: «Crisi generata da com… - PrimaBergamo : C'è anche Gori tra gli undici sindaci che chiedono a Draghi di restare a capo del Governo: C'è anche il sindaco di… - MFrusca : RT @Open_gol: «Le nostre città non possono permettersi una crisi». L’appello dei primi cittadini alle forze politiche di maggioranza https:… -

È quanto si legge nellachesindaci hanno inviato al premier. L'hanno firmata: Luigi Brugnaro (Venezia), Marco Bucci (Genova), Antonio Decaro (Bari e presidente Anci), Michele De ...La diretta della giornata politica Un nuovo appello a Mario Draghi per continuare, andare avanti "perché serve stabilità", questa volta arriva dasindaci. Che hanno scritto unaaperta sulla crisi di governo in atto. "Con incredulità e preoccupazione - scrivono i primi cittadini - assistiamo alla conclamazione della crisi di ...I primi cittadini: "Servono stabilità, certezze e coerenza. Per questo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno ...“Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell’emergenza ...