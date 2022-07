Il vantaggio nucleare che la Germania nazista non sfruttò (Di sabato 16 luglio 2022) Analfabeti in fatto di fisica nucleare e della sua storia, eravamo in molti a pensare che il risultato della corsa vittoriosa degli Usa all’accesso alla bomba atomica, al tempo della Seconda guerra mondiale, fosse segnato fin dall’inizio. A pensare che la contesa tra gli Usa e la Germania di Hitler a chi per primo usasse l’immane distruttività della bomba atomica, vedeva fin dal primo momento favoriti gli Usa. Un’assoluta panzana come mostra la lettura di questo recentissimo "La brigata dei bastardi" (Adelphi, 2022) di Sam Kean, lo scrittore americano che non è secondo a nessuno quando si tratta di far duettare cognizioni scientifiche e qualità della narrazione. La verità sta tutta nel contrario di quello che ho appena detto. E cioè che tra 1939 e primissimi anni Quaranta il vantaggio nella corsa all’uso della bomba atomica stava dalla ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Analfabeti in fatto di fisicae della sua storia, eravamo in molti a pensare che il risultato della corsa vittoriosa degli Usa all’accesso alla bomba atomica, al tempo della Seconda guerra mondiale, fosse segnato fin dall’inizio. A pensare che la contesa tra gli Usa e ladi Hitler a chi per primo usasse l’immane distruttività della bomba atomica, vedeva fin dal primo momento favoriti gli Usa. Un’assoluta panzana come mostra la lettura di questo recentissimo "La brigata dei bastardi" (Adelphi, 2022) di Sam Kean, lo scrittore americano che non è secondo a nessuno quando si tratta di far duettare cognizioni scientifiche e qualità della narrazione. La verità sta tutta nel contrario di quello che ho appena detto. E cioè che tra 1939 e primissimi anni Quaranta ilnella corsa all’uso della bomba atomica stava dalla ...

