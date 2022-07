Come Bob's Burgers è diventata nel tempo una delle migliori serie di animazione (Di sabato 16 luglio 2022) Bob's Burgers, Il Film è un prodotto alternativo di basso profilo, un'affascinante, piacevole e intelligente controprogrammazione rispetto alle sale gremite e all'intrattenimento più appariscente dello spettacolare Top Gun: Maverick, disponibile su Disney+. È lo stesso ruolo ricoperto dal 2011 Come serie animata senza pretese e di portata minore nel palinsesto domenicale di FOX, dove è diventata lentamente una tra le commedie di animazione più longeve della televisione, nonché una delle migliori. Nel panorama delle prestigiose miniserie rilasciate nel 2022 e degli show che durano al massimo tre stagioni, il continuo successo di Bob's Burgers, aiutato dalle repliche e dallo streaming, appare Come un ... Leggi su gqitalia (Di sabato 16 luglio 2022) Bob's, Il Film è un prodotto alternativo di basso profilo, un'affascinante, piacevole e intelligente controprogrammazione rispetto alle sale gremite e all'intrattenimento più appariscente dello spettacolare Top Gun: Maverick, disponibile su Disney+. È lo stesso ruolo ricoperto dal 2011animata senza pretese e di portata minore nel palinsesto domenicale di FOX, dove èlentamente una tra le commedie dipiù longeve della televisione, nonché una. Nel panoramaprestigiose minirilasciate nel 2022 e degli show che durano al massimo tre stagioni, il continuo successo di Bob's, aiutato dalle repliche e dallo streaming, appareun ...

