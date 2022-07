Colonia - Milan 2 - 1, doppio Giroud: ai rossoneri la Telekom Cup - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di sabato 16 luglio 2022) Giroud Colonia (Germania), 16 luglio 2022 " Buona la prima per il Milan di Stefano Pioli che, nel primo test internazionale della stagione, si impone per 2 - 1 in casa del Colonia aggiudicandosi l'... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022)(Germania), 16 luglio 2022 " Buona la prima per ildi Stefano Pioli che, nel primo test internazionale della stagione, si impone per 2 - 1 in casa delaggiudicandosi l'...

Pubblicità

tvdellosport : CHE GOL DI GIROUD?? Tacco di Rebic e scavetto di Giroud, è subito Milan show???? I rossoneri passano in vantaggio do… - AntoVitiello : ??Colonia-Milan (finché hanno giocato i titolari): #Kalulu fisicamente già in forma dopo una settimana di allenament… - AntoVitiello : Convocati #Milan a Colonia Tatarusanu Mirante Kalulu Ballo Toure Gabbia Florenzi Michelis Coubis Stanga Bartesaghi… - mirkopioltini74 : RT @AntoVitiello: ??Colonia-Milan (finché hanno giocato i titolari): #Kalulu fisicamente già in forma dopo una settimana di allenamento #Reb… - infoitsport : Giroud incanta, Rebic dipinge calcio. Bakayoko con il freno a mano tirato: promossi e rimandati di Colonia-Milan -