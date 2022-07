Calendario Mondiali atletica oggi: orari sabato 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara. C’è Jacobs! (Di sabato 16 luglio 2022) oggi sabato 16 luglio (e nella notte italiana di domenica 17 luglio) va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2022 di atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo a Eugene (Oregon, USA) e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Il Bel Paese si stringe attorno a Marcell Jacobs, chiamato a dare spettacolo sui 100 metri: il Campione Olimpico è atteso dalla semifinale e poi punta al colpaccio nell’atto conclusivo, inseguendo una medaglia dopo l’apoteosi di Tokyo. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI atletica DALLE 19.30 Da seguire con grande attenzione anche Elena Vallortigara, impegnata nelle qualificazioni del salto in alto: la veneta si presenta con la seconda misura mondiale stagionale e punta a raggiungere la finale. Da non ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)16(e nella notte italiana di domenica 17) va in scena la seconda giornata dei2022 dileggera. Si preannuncia grande spettacolo a Eugene (Oregon, USA) e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Il Bel Paese si stringe attorno a Marcell Jacobs, chiamato a dare spettacolo sui 100 metri: il Campione Olimpico è atteso dalla semifinale e poi punta al colpaccio nell’atto conclusivo, inseguendo una medaglia dopo l’apoteosi di Tokyo. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 19.30 Da seguire con grande attenzione anche Elena Vallorti, impegnata nelle qualificazioni del salto in alto: la veneta si presenta con la seconda misura mondiale stagionale e punta a raggiungere la finale. Da non ...

