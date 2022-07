Calciomercato Sampdoria | offerta dell’Union Berlino per Thorsby Le cifre

(Di sabato 16 luglio 2022): l’Unionha presentato un’ufficiale per. Pronto un contratto fino al 2026 L’Unionha presentato la primaufficiale per Morten. La società tedesca ha messo sul piatto 3,8 milioni di euro per provare a convincere la, che necessita di vendere per poter operare in entrata. Per il centrocampista norvegese è pronto un contratto quadriennale fino al 2026. Sono ore di riflessione in casa blucerchiata., arrivato ieri nel ritiro di Ponte di Legno, potrebbe già salutare i compagni. Sembra essere sfumata, invece, l’ipotesi Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samp News 24

... ma il giovane talento portoghese ha il desiderio di giocare in Italia e lasembra decisa ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiTutti gli acquisti ufficiali in Serie ..., il PSG non molla Skriniar e Scamacca: la situazioneSkriniar è da tempo l'obiettivo ...rilancio intorno ai 70 milioni di euro per dare il via libera alla cessione dell'ex, il ... Calciomercato Sampdoria: ritorno di fiamma per Marcos Paulo In questa finestra di calciomercato la Sampdoria dovrebbe perdere Falcone, Faggiano avrebbe messo nel mirino Brignoli… La Sampdoria cerca un portiere come vice Audero vista la quasi certa partenza di ...La Sampdoria punta a rinforzare il proprio attacco con un talento brasiliano estremamente interessante: le ultime su Marcos Paulo ...