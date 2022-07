Calciomercato Lazio | ritorno di fiamma per Vecino | la situazione

(Di sabato 16 luglio 2022), per il centrocampo può tornare di moda: nuovo contatto per il calciatore svincolato dall’Inter Latorna alla carica per Matias. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, negli ultimi giorni c’è stato un nuovo contatto tra le parti dopo che l’affare lo scorso maggio sembrava completamente naufragato. Dopo le grandi spese di questa prima fase del mercato, l’ex Inter, tuttora svincolato, potrebbe rappresentare un’opzione low cost per completare il centrocampo. La pista va monitorata con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, per il centrocampo può tornare di moda Vecino: nuovo contatto per il calciatore svincolato dall'Inter Latorna alla carica per Matias Vecino. Come riportato dall'edizione