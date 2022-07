Archeologia | dopo due anni riapre la “Basilica” | è il tempio più antico di Paestum

(Di sabato 16 luglio 2022) Nella serata di domani, domenica 17 luglio, verrà inaugurato nell’area archeologica diil percorso di visita all’interno deldi Nettuno e deldi Hera, la cosiddetta “”, nell’ambito delle aperture straordinarie del Parco Archeologico die Velia promosse dal Ministero della Cultura. “Un podio di tre gradini e un’alta soglia innalzano i templi greci dal suolo e separano lo spazio degli uomini da quello degli dei – spiega il direttore del Parco, Tiziana D’Angelo – In antichità, questi imponenti edifici sacri erano per certi versi inaccessibili agli uomini, ad eccezione di sacerdoti e poche altre persone. Oggi, tutti noi siamo benvenuti nelle dimore degli dei pestani, con la riapertura al pubblico delle visite all’interno dei templi del santuario ...

Pubblicità

prolocobasilica : RT @TuttoH24: Dopo Grumento, un altro appuntamento destinato alla valorizzazione del territorio e dell’archeologia a cura della Scuola di S… - roccofranciosa : RT @TuttoH24: Dopo Grumento, un altro appuntamento destinato alla valorizzazione del territorio e dell’archeologia a cura della Scuola di S… - TuttoH24 : Dopo Grumento, un altro appuntamento destinato alla valorizzazione del territorio e dell’archeologia a cura della S… - PachaCocha : RT @Luigi_Bavagnoli: Dopo una lunga attesa forzata, ricominciamo gli studi e le esplorazioni! Tutti gli aggiornamenti su Facebook, Instagr… - ikutoiii : e dopo aver fatto archeologia e averlo passato la mia sessione estiva può concludersi qui -

Il Denaro

Nella serata di domani, domenica 17 luglio, verrà inaugurato nell'area archeologica di Paestum il percorso di visita all'interno del tempio di Nettuno e del tempio di Hera, la cosiddetta "Basilica", ...Come maianni come archeologa hai cominciato a fare l'attrice Ho sempre fatto laboratori di ... L'arte più pratica fra quelle storiche era l'. Scavamo, sono stata in missione per ... Archeologia, dopo cinque anni riapre la "Basilica": è il tempio più antico di Paestum - Ildenaro.it Il Museo Civico Archeologico di Bologna accoglie dal 23 settembre 2022 al 19 marzo 2023 la mostra “I Pittori di Pompei”: un corpus di esempi di pittura romana provenienti dalle domus di area vesuviana ...Risplende in una cornice nuova il museo archeologico di Stellata della casa dell’Ariosto. E’ infatti fresco di una rinnovata colorazione che abbellisce non solo la facciata ma anche l’intero edificio, ...