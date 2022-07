Zazzaroni smonta tutto | “Dybala-Napoli affare quasi impossibile Deulofeu? Sembrava vicino…

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Ivanlimita i sogni dei tifosi napoletani. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il direttore del Corriere dello Sport si sofferma sul mercato del: “Un modo per rassicurare i tifosi non c’è. Avanti ci aspettiamo tanto da Kvaratskhelia e Osimhen. Se si fa un investimento la squadra non mi dispiacerebbe. Dispiace che quello che doveva accadere lo scorso anno è successo quest’anno con numeri diversi. 40 milioni per Koulibaly, Insigne a zero e Mertens a zero.una cosa vicina, non se ne parla più.per mille ragioni tra le quali i diritti d’immagine. Credo cheabbia in testa qualcos’altro. Bremer si ...