Un Van Gogh dietro un altro: incredibile scoperta in Scozia (Di venerdì 15 luglio 2022) Life&People.it Arriva dalla Scozia una sensazionale scoperta destinata a rimanere impressa nelle pagine di storia. Alla Nation Gallery Of Scotland di Edimburgo è stato infatti rivenuto un nuovo autoritratto di Vincent Van Gogh proprio nel retro di un'altra opera del genio olandese, nello specifico la "Testa di contadina", dipinto datato 1885. l'Opera sarà svelata al pubblico in occasione di una mostra dedicata, "A Taste for Impressionism" visitabile dal 30 luglio al 13 novembre. La dinamica della scoperta Proprio in occasione dell'esposizione il dipinto, di proprietà del Museo dal 1960, ha ricevuto i "trattamenti" di rito, tra cui un'indagine radiografica, utile soprattutto per rendere più facili e immediati eventuali interventi di restaurazione. Decisamente inaspettato e sorprendente dunque il responso dei raggi ...

