Ucraina: ambasciatore Usa presso Osce, 'Russia cerca di intimidire attaccando civili' (Di venerdì 15 luglio 2022) Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - La Russia sta cercando di intimidire gli ucraini. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Osce Michael Carpenter. "Per me è molto chiaro - ha detto nel corso di un conferenza stampa - che la Russia vuole intimidire il popolo ucraino. Un nostro rapporto mostra che la portata e la frequenza degli attacchi indiscriminati contro civili e oggetti civili forniscono prove credibili che le ostilità sono state condotte in violazione del diritto umanitario internazionale. Questi sono crimini di guerra. E penso che l'obiettivo sia il tentativo di intimidire la popolazione Ucraina".

