Travaglio gode: "Draghi non vedeva l'ora di andarsene, è fuggito, ha fatto il suo Papeete…" (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella redazione del "fatto Quotidiano" ieri s'è brindato due volte, prima quando il M5S ha lasciato l'aula del Senato annunciando la volontà di non votare la fiducia sul dl Aiuti, poi quando il premier Draghi ha annunciato le sue dimissioni, poi respinte dal presidente Mattarella. La chiave di lettura di Marco Travaglio, l'ispiratore delle mosse di Giuseppe Conte, è stata inversa a quella degli altri giornali: è stato Draghi a mollare, la fiducia l'aveva ottenuta, ha deciso di andarsene, dopo avere esasperato il conflitto politico con i grillini. Il Papeete, che due anni fa aveva caratterizzato l'addio di Salvini al governo giallo-verde, stavolta viene attribuito a Draghi. E il popolo grillino si spacca, come i suoi parlamentari…

