Tennis | Jannik Sinner si ritira dal torneo di Amburgo e tornerà ad Umago

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 luglio 2022) La stagione diproseguirà sulla terra rossa non di, ma di. Ilta altoatesino, infatti, ha deciso dirsi daltedesco per un problema alla caviglia e rientrerà in Croazia tra una decina di giorni. Una settimana di riposo per l’azzurro, reduce anche dai quarti di finale di Wimbledon, i suoi primi sull’erba londinese. Un problema alla caviglia chesi è procurato proprio nel match dei quarti contro Novak Djokovic, probabilmente quando l’altoatesino era caduto malamente nei pressi della rete sul finale del quarto set., Flavio Cobolli: “Lavoro sugli alti e bassi mentali.mi motiva, Fognini un idolo. Punto alla top100” Queste le parole di ...