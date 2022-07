Storia e mito di Bertoldo, il primo re degli stolti (Di venerdì 15 luglio 2022) Ma cio? che l’esperto delle segrete e occulte cose dei re non sapeva (o nascondeva), era che in India, lontano serbatoio di miti e di favole che attraverso i mille occulti canali dell’informazione orale penetravano nei piu? remoti angoli dell’Occidente, ogni anno, al tempo della luna piena di marzo, le comunita? dei villaggi rurali, nella grande festa primaverile dell’amore e della fecondita?, eleggevano il re della festa (il Re dello Holi?) che cavalcava all’indietro, non sopra un maestoso cavallo da parata, ma su di un umile asino di campagna. In quei giorni, l’uomo piu? ricco e potente del villaggio diveniva zimbello dei diseredati e dei paria, in un totale rovesciamento dell’ordine sociale che annullava in una frenetica, orgiastica sarabanda ogni distinzione fra le caste. Per purificarsi il mondo doveva contaminarsi; l’inversione dei ruoli, la confusione e la contaminazione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 luglio 2022) Ma cio? che l’esperto delle segrete e occulte cose dei re non sapeva (o nascondeva), era che in India, lontano serbatoio di miti e di favole che attraverso i mille occulti canali dell’informazione orale penetravano nei piu? remoti angoli dell’Occidente, ogni anno, al tempo della luna piena di marzo, le comunita? dei villaggi rurali, nella grande festa primaverile dell’amore e della fecondita?, eleggevano il re della festa (il Re dello Holi?) che cavalcava all’indietro, non sopra un maestoso cavallo da parata, ma su di un umile asino di campagna. In quei giorni, l’uomo piu? ricco e potente del villaggio diveniva zimbello dei diseredati e dei paria, in un totale rovesciamento dell’ordine sociale che annullava in una frenetica, orgiastica sarabanda ogni distinzione fra le caste. Per purificarsi il mondo doveva contaminarsi; l’inversione dei ruoli, la confusione e la contaminazione ...

