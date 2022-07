“Sei diversissima”. Dimenticate questa Carlotta Dell’Isola, cambiamento drastico: com’è oggi (Di venerdì 15 luglio 2022) Carlotta Dell’Isola, problemi di salute e cambiamento fisico. E ora finalmente ha deciso di dire tutto, alla luce anche e soprattutto delle pesanti critiche e di commenti poco carini ricevuti in passato a causa del suo corpo. E l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è più intenzionata a stare zitta: ” Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: “Carly come hai fatto a dimagrire?” ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere”. Carlotta Dell’Isola, problemi di salute e cambiamento fisico. oggi ha voluto mostrare la sua differenza, ma finalmente ha voluto spiegare le ragioni del suo peso maggiore messo su anche ai tempi del reality show: “Non nascondo nulla, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022), problemi di salute efisico. E ora finalmente ha deciso di dire tutto, alla luce anche e soprattutto delle pesanti critiche e di commenti poco carini ricevuti in passato a causa del suo corpo. E l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è più intenzionata a stare zitta: ” Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: “Carly come hai fatto a dimagrire?” ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti adomanda ho sempre preferito tacere”., problemi di salute efisico.ha voluto mostrare la sua differenza, ma finalmente ha voluto spiegare le ragioni del suo peso maggiore messo su anche ai tempi del reality show: “Non nascondo nulla, ...

