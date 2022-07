"Per star dietro a Conte e Toninelli? Una ridicola farsa": Sallusti incenerisce i grillini (Di venerdì 15 luglio 2022) Ad alzo zero. Alessandro Sallusti passa all'attacco, durissimo, per quanto visto nel giorno della crisi di governo aperta da Giuseppe Conte e M5s per ragioni difficili da comprendere, se non la disperazione per il perenne crollo di consensi. Una crisi aperta nel momento peggiore, tra crisi economica, guerra, recrudescenze del Covid, caro-vita e i miliardi del Pnrr da gestire. È davvero il momento per scaricare Mario Draghi? Domanda, va da sé, retorica... E così il direttore di Libero, ospite in collegamento a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro tornato straordinariamente in onda su Rete 4 per seguire gli ultimi sviluppi politici, mette nel mirino i pentastellati. "Non c'è motivo al mondo per cui Draghi si giochi la sua autorevolezza per stare dietro ai Conte e ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Ad alzo zero. Alessandropassa all'attacco, durissimo, per quanto visto nel giorno della crisi di governo aperta da Giuseppee M5s per ragioni difficili da comprendere, se non la disperazione per il perenne crollo di consensi. Una crisi aperta nel momento peggiore, tra crisi economica, guerra, recrudescenze del Covid, caro-vita e i miliardi del Pnrr da gestire. È davvero il momento per scaricare Mario Draghi? Domanda, va da sé, retorica... E così il direttore di Libero, ospite in collegamento a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro tornato straordinariamente in onda su Rete 4 per seguire gli ultimi sviluppi politici, mette nel mirino i pentastellati. "Non c'è motivo al mondo per cui Draghi si giochi la sua autorevolezza peraie ai ...

Pubblicità

Radio1Rai : ??#CircoMassimo L'arrivo dell'attrice Angelina #Jolie al concerto dei #Maneskin. La star di Hollywood, in Italia per… - infocamere : ?? Evolvere verso l'ultima soluzione per l'eccellenza ??? 'Star digitali, corsa senza respiro vince chi si aggiorna… - granatafr : RT @UnTemaAlGiorno: La solitudine non è mica #unaFollia, è indispensabile per star bene in compagnia. Giorgio Gaber #ff_special? a tutta… - vasylmalyn : RT @Micol_Manzo: 'È quando pensiamo di star cadendo in un burrone senza fondo, che troviamo l'appiglio a cui aggrapparci per tornare in sup… - Sere_Serendi : RT @UnTemaAlGiorno: La solitudine non è mica #unaFollia, è indispensabile per star bene in compagnia. Giorgio Gaber #ff_special? a tutta… -