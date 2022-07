Pd | Zanda | ' ora difficile alleanza con M5S | Conte? Non ci si inventa leader'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "? Purtroppo non ci sidi partito. I 5 Stelle si lamentano della situazione in cui versa il Paese, dicono che è in ginocchio. Ma sono l'unico partito che ha governato sempre dall'inizio della legislatura... Della situazione italiana sono responsabili più di tutti". Così il senatore dem Luigia Repubblica.spiega di essere rimasto colpito dalla standing ovation ieri dei 5 Stelle in Senato all'annuncio della rottura: "Ho visto un entusiasmo politico, non un dissenso tecnico sul provvedimento. Ho colto questo segnale. E non mi pare buono". Il rapporto con il Pd si è guastato? "Faccio notare un particolare: l'unico partito che la capogruppo dei 5 Stelle ha nominato nel suo intervento ieri, non certo con amicizia, è stato il Pd. Non se l'è presa ...