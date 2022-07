Parma, Krause: “Serie A? Faremo ogni sforzo per tornare dove meritiamo” (Di venerdì 15 luglio 2022) Kyle Krause ha parlato in conferenza stampa in vista della stagione sportiva 2022/2023. Questa l’analisi del presidente del Parma: “Per quest’anno abbiamo mantenuto tanti calciatori dell’anno passato, ci sono stati cinque nuovi inserimenti e abbiamo già notato un’interazione maggiore fra di loro, sembrano più squadra. Li ho visti sia al campo di allenamento sia in albergo. Sono a completa disposizione del nostro allenatore per sapere dove ci sono delle esigenze e una volta che avrà espresso i suoi desideri, sarà la parte scouting che dovrà recuperare quello di cui ci sarà bisogno. Vedendo il suo gioco, abbiamo bisogno di calciatori di profondità, di esterni. Non abbiamo una mancanza di talenti, ma di ruoli più specifici”. “Serie B? Sembrerò incongruente, ma ho piacere che si sia rinforzata. Questo ci consente di ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Kyleha parlato in conferenza stampa in vista della stagione sportiva 2022/2023. Questa l’analisi del presidente del: “Per quest’anno abbiamo mantenuto tanti calciatori dell’anno passato, ci sono stati cinque nuovi inserimenti e abbiamo già notato un’interazione maggiore fra di loro, sembrano più squadra. Li ho visti sia al campo di allenamento sia in albergo. Sono a completa disposizione del nostro allenatore per sapereci sono delle esigenze e una volta che avrà espresso i suoi desideri, sarà la parte scouting che dovrà recuperare quello di cui ci sarà bisogno. Vedendo il suo gioco, abbiamo bisogno di calciatori di profondità, di esterni. Non abbiamo una mancanza di talenti, ma di ruoli più specifici”. “B? Sembrerò incongruente, ma ho piacere che si sia rinforzata. Questo ci consente di ...

