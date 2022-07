«Nuovi Suoni Live» 2022 a Filippo Cattaneo Ponzoni: pop-r’n’b emozionale e chitarra vintage (Di venerdì 15 luglio 2022) Il giovane musicista bergamasco ha battuto in finale Bigcio e Blue Wit. Confermando la bontà di un concorso che riesce a “pescare” dal mutevole universo musicale bergamasco progetti destinati a crescere e ad andare avanti Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 luglio 2022) Il giovane musicista bergamasco ha battuto in finale Bigcio e Blue Wit. Confermando la bontà di un concorso che riesce a “pescare” dal mutevole universo musicale bergamasco progetti destinati a crescere e ad andare avanti

Pubblicità

Suoni_Distorti : CONAN: in arrivo l’album ‘Evidence of Immortality’, guarda i video di due nuovi singoli - UgoBaroni : RT @CarmenConsoli: con nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica. Nasce così un meraviglioso viaggio per l'Italia c… - ToussaintMaheu : @pilloledirock In 50 anni di carriera ha sempre esplorato terreni nuovi, senza fermarsi mai ai suoni già sentiti. I… - _deti__ : Sai Ermal, in questi nuovi arrangiamenti meravigliosi c'è così tanto di te ed è bellissimo! Provo una sensazione in… - rodolfoferrone : @PaoloMarani3 Non entro nel merito politico. E' cambiato, da tanti decenni, il modo di giudicare e fare musica pop/… -

Le 5 moto sorpresa del 2022. Benelli, Ducati, Yamaha e... ... io, in realtà, penso che ce ne siano tanti nuovi anche grazie alla Multi. MOTO MORINI X - CAPE ... ma su questa tipologia di moto non sono l'aspetto fondamentale, peccato che non suoni anche come un V ... Salerno Danza Festival, altri due appuntamenti ad Ascea. All'orizzonte nuovi appuntamenti con Salerno Danza Festival, l'evento in scena tra luglio e agosto nelle dimore ...e si trasforma lentamente nello scorrere di un tempo scandito dalla musica e dai suoni ... L'Eco di Bergamo Nuovi appuntamenti con Salerno Danza Festival Nuovi appuntamenti con Salerno Danza Festival ... Una relazione che si costruisce e si trasforma lentamente nello scorrere di un tempo scandito dalla musica e dai suoni dell’ambiente stesso. ... io, in realtà, penso che ce ne siano tantianche grazie alla Multi. MOTO MORINI X - CAPE ... ma su questa tipologia di moto non sono l'aspetto fondamentale, peccato che nonanche come un V ...All'orizzonteappuntamenti con Salerno Danza Festival, l'evento in scena tra luglio e agosto nelle dimore ...e si trasforma lentamente nello scorrere di un tempo scandito dalla musica e dai... «Nuovi Suoni Live» 2022 a Filippo Cattaneo Ponzoni: pop-r'n'b emozionale e chitarra vintage Nuovi appuntamenti con Salerno Danza Festival ... Una relazione che si costruisce e si trasforma lentamente nello scorrere di un tempo scandito dalla musica e dai suoni dell’ambiente stesso.