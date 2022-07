Non accetta pagamento di 20 euro col bancomat: gelataia denunciata e multata (Di venerdì 15 luglio 2022) Rifiuta di far pagare 20 euro di gelato con il bancomat, il cliente la denuncia alla Guardia di Finanza, e così la titolare di un negozio del vicentino ha dovuto pagare una multa di 30 euro comminata dalla Prefettura. Le Fiamme Gialle hanno... Leggi su today (Di venerdì 15 luglio 2022) Rifiuta di far pagare 20di gelato con il, il cliente la denuncia alla Guardia di Finanza, e così la titolare di un negozio del vicentino ha dovuto pagare una multa di 30comminata dalla Prefettura. Le Fiamme Gialle hanno...

