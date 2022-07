Napoli Simeone, il Cholito ha detto sì: ora serve la cessione di Petagna (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Napoli è pronto ad accogliere Simeone in attacco: il Cholito ha detto sì, ma prima gli azzurri devono cedere Petagna Il Napoli in questi giorni con l’uscita di Koulibaly sta accelerando per alcune situazioni in entrata. La cifra arrivata dal Chelsea verrà reinvestita sul mercato. Uno dei nomi vicini agli azzurri è Simeone. Il Cholito, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe detto sì al Napoli. Per chiudere serve la cessione di Petagna su cui è forte il pressing del Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilè pronto ad accoglierein attacco: ilhasì, ma prima gli azzurri devono cedereIlin questi giorni con l’uscita di Koulibaly sta accelerando per alcune situazioni in entrata. La cifra arrivata dal Chelsea verrà reinvestita sul mercato. Uno dei nomi vicini agli azzurri è. Il, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbesì al. Per chiudereladisu cui è forte il pressing del Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

