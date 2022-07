L'ultimo acceso Cdm, Cingolani attacca Orlando "Ora stai zitto, tu e il Pd avete fatto il gioco di Conte" (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi ha deciso e non intende tornare sui suoi passi: dimissioni. I primi a ricevere la notizia, dopo lo strappo del M5s, sono stati i ministri in Cdm. "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica". C’è silenzio, tensione e imbarazzo quando il capo del governo apre la riunione del Cdm e gela le speranze dei ministri più leali. Per Draghi - si legge sul Corriere della Sera - la partita è finita, i tempi supplementari evocati da Giorgetti non ci sono. E anche se davanti al capo dello Stato, per rispetto e galateo istituzionale, non ha scelto la formula definitiva delle dimissioni irrevocabili, chi lo conosce sa che non è solito tornare sui suoi passi. Dopo le sue parole però si scatena lo scontro tra due ministri, un politico e un tecnico. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi ha deciso e non intende tornare sui suoi passi: dimissioni. I primi a ricevere la notizia, dopo lo strappo del M5s, sono stati i ministri in Cdm. "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica". C’è silenzio, tensione e imbarazzo quando il capo del governo apre la riunione del Cdm e gela le speranze dei ministri più leali. Per Draghi - si legge sul Corriere della Sera - la partita è finita, i tempi supplementari evocati da Giorgetti non ci sono. E anche se davanti al capo dello Stato, per rispetto e galateo istituzionale, non ha scelto la formula definitiva delle dimissioni irrevocabili, chi lo conosce sa che non è solito tornare sui suoi passi. Dopo le sue parole però si scatena lo scontro tra due ministri, un politico e un tecnico. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

thebowrules : @ecogen_impianti @GiovanniTwit1 @LuMo71 @GiaSilvestrini Siete una dissonanza cognitiva vivente Se la priorità è dec… - tottielaroma : Ho acceso la tv giusto in tempo per vedere l'ultimo gol di #zaniolo con la roma - OilGun4 : @spighissimo In fatto di risate Renzi è ultimo pure in questa classifica. Da quando la magistratura ha acceso i far… - boxhiu : 'Questo e covid19, occhi azzurri e biondo' 'Questo invece covid19, morbillo, occhi castani, capelli verdi' mmmmm 'Q… - icarusxfalls_ : comunque oggi pome mi sono addormentata a metà gara con il computer acceso e mi sono svegliata durante l’ultimo gir… -