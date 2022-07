La scaletta di Ultimo al Circo Massimo il 17 luglio, info biglietti (Di venerdì 15 luglio 2022) 70.000 i biglietti venduti per il concerto di Ultimo al Circo Massimo. Si sarebbe dovuto tenere il 18 luglio 2021 ma è stato posticipato di un anno a causa della pandemia che ha impedito il normale svolgimento degli eventi di grande portata. Tra questi l’intero tour negli stadi di Ultimo, in corso di recupero, e il suo concerto-evento al Circo Massimo di Roma che richiamerà 70.000 fan provenienti da tutta Italia. Nella scaletta di Ultimo al Circo Massimo i suoi successi, quelli che gli hanno consentito di conquistare rapidamente il pubblico al punto da essere il più giovane artista ad esibirsi negli stadi e il più giovane al Circo Massimo. Un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) 70.000 ivenduti per il concerto dial. Si sarebbe dovuto tenere il 182021 ma è stato posticipato di un anno a causa della pandemia che ha impedito il normale svolgimento degli eventi di grande portata. Tra questi l’intero tour negli stadi di, in corso di recupero, e il suo concerto-evento aldi Roma che richiamerà 70.000 fan provenienti da tutta Italia. Nelladiali suoi successi, quelli che gli hanno consentito di conquistare rapidamente il pubblico al punto da essere il più giovane artista ad esibirsi negli stadi e il più giovane al. Un ...

