In spiaggia non lo potrai più usare: è dannoso e verrai multato (Di venerdì 15 luglio 2022) Sembrerebbe un innocente giochino da spiaggia per bambini, ma secondo l’ENPA (Enta nazionale protezione animali) si tratta di uno strumento molto pericoloso. Ecco perché non lo potrai più usare in spiaggia. Di cosa si tratta? Tutti da bimbi ci siamo almeno una volta armati di retino e secchiello per andare a caccia di granchi e pesciolini. Ma i bambini si oggi non possono più farlo. È vietato. E i loro genitori potrebbero andare incontro a pesanti sanzioni. Prelevare dal mare granchi, pesciolini e stelle marine è un reato. Si rischiano multe salatissime (Pixabay) – www.curiosauro.itNon lo potrai più usare in spiaggia: ecco che cos’è L’Ente nazionale protezione animali ha lanciato una campagna di informazione e sensibilizzazione su quelle che definisce le “torture in ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 15 luglio 2022) Sembrerebbe un innocente giochino daper bambini, ma secondo l’ENPA (Enta nazionale protezione animali) si tratta di uno strumento molto pericoloso. Ecco perché non lopiùin. Di cosa si tratta? Tutti da bimbi ci siamo almeno una volta armati di retino e secchiello per andare a caccia di granchi e pesciolini. Ma i bambini si oggi non possono più farlo. È vietato. E i loro genitori potrebbero andare incontro a pesanti sanzioni. Prelevare dal mare granchi, pesciolini e stelle marine è un reato. Si rischiano multe salatissime (Pixabay) – www.curiosauro.itNon lopiùin: ecco che cos’è L’Ente nazionale protezione animali ha lanciato una campagna di informazione e sensibilizzazione su quelle che definisce le “torture in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Vasto incendio a Bibione. Otto escursionisti in trappola sulla spiaggia si sono salvati buttandosi in mare. Il sind… - enpaonlus : Il #JovaBeachParty in spiaggia e non solo, non dovrebbe essere la Natura il vero ombelico del mondo?… - OnibakuHills : @micheleleccese È il Periodo In Cui Servizi Segreti Forze Armate e Membri Delle Istituzioni Cercano Di Non Far Scat… - sadciliegia : RT @VongolaVersace: Sdoganiamo il fare le cose da soli! Viaggi, andare al ristorante, andare al cinema, andare alla spiaggia ecc ecc ecc SO… - flamanc24 : RT @VongolaVersace: Sdoganiamo il fare le cose da soli! Viaggi, andare al ristorante, andare al cinema, andare alla spiaggia ecc ecc ecc SO… -