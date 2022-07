In Italia anche le élite tifano, purtroppo (Di venerdì 15 luglio 2022) Oh gran snobismo de’ giornalisti antiqui! Di Eugenio Scalfari rimpiango i primi anni di Repubblica, 1976-79: quel giornale dalla bellissima grafica esordì, ovviamente per volere del suo fondatore, senza pagine sportive. Poi Scalfari dovette cedere, sebbene sempre con molto stile, affidando lo squallido argomento al sommo Gianni Brera. Dovette constatare che in Italia le sedicenti élite sono becere quanto le plebi e tifano pur esse Milan, Inter, Roma, Giuventus... Capisco bene, sembra di parlare del tempo degli etruschi, e in effetti Scalfari nacque a Civitavecchia, ma invece era il novecentesco snobismo liberale, il contegno descritto da Elena Croce. Era un mondo piccolo quello della primogenita di don Benedetto ed è un mondo piccolissimo, quasi privato, questo mio dello snobismo cristiano antisportivo, che pure si appoggia ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Oh gran snobismo de’ giornalisti antiqui! Di Eugenio Scalfari rimpiango i primi anni di Repubblica, 1976-79: quel giornale dalla bellissima grafica esordì, ovviamente per volere del suo fondatore, senza pagine sportive. Poi Scalfari dovette cedere, sebbene sempre con molto stile, affidando lo squallido argomento al sommo Gianni Brera. Dovette constatare che inle sedicentisono becere quanto le plebi epur esse Milan, Inter, Roma, Giuventus... Capisco bene, sembra di parlare del tempo degli etruschi, e in effetti Scalfari nacque a Civitavecchia, ma invece era il novecentesco snobismo liberale, il contegno descritto da Elena Croce. Era un mondo piccolo quello della primogenita di don Benedetto ed è un mondo piccolissimo, quasi privato, questo mio dello snobismo cristiano antisportivo, che pure si appoggia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'annuncio delle dimissioni del premier Mario Draghi, fa il giro del mondo come breaking news di tutte le principal… - robertapinotti : Il successo del lancio di #VegaC conferma la leadership dell’Italia e dell’Europa nello Spazio, anche come elemento… - christianrocca : La Russia è un paese criminale e criminali sono anche i loro complici in Italia e nel mondo. - pierovecchiato : RT @christianrocca: La Russia è un paese criminale e criminali sono anche i loro complici in Italia e nel mondo. - Vincenz89383000 : RT @GinaDi15: @davidefaraone Anche in Italia si brinda... a Mosca con la vodka e noi con il prosecco. -