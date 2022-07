**Governo: Di Maio, 'M5S ormai è partito di Conte, crisi pianificata da mesi'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Il partito di Conte perchè quello ormai non è più il Movimento 5 Stelle" stava "pianificando da tanto tempo" la crisi. Così Luigi Di Maio a Rtl. "Qui c'è un tira e molla che va avanti da mesi". "Contatti con Conte? Come membro del governo da quando ho lasciato il Movimento 5 stelle non ho avuto nessun contatto con Giuseppe Conte". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Ildiperchè quellonon è più il Movimento 5 Stelle" stava "pianificando da tanto tempo" la. Così Luigi Dia Rtl. "Qui c'è un tira e molla che va avanti da". "Contatti con? Come membro del governo da quando ho lasciato il Movimento 5 stelle non ho avuto nessun contatto con Giuseppe".

