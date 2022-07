Gas: conclude in calo a 161 euro a Megawattora, - 8% (Di venerdì 15 luglio 2022) Seduta in ribasso per il prezzo del gas sul listino di Amsterdam, il mercato di riferimento per l'europa: il metano ha concluso gli scambi in calo dell'8% a 161 euro al Megwattora. . 15 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Seduta in ribasso per il prezzo del gas sul listino di Amsterdam, il mercato di riferimento per l'pa: il metano ha concluso gli scambi indell'8% a 161al Megwattora. . 15 luglio 2022

Pubblicità

fisco24_info : Gas: conclude in calo a 161 euro a Megawattora, -8%: Sul listino di Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Euro… - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Gas: conclude in rialzo (+5%) a 172 euro al Megawattora. Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa #ANSA http… - ansa_economia : Gas: conclude in rialzo (+5%) a 172 euro al Megawattora. Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa #ANSA - fisco24_info : Gas: conclude in rialzo (+5%) a 172 euro al Megawattora: Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Gas: ad Amsterdam conclude in calo a 164 euro. Metano in ribasso del 6% nella prima seduta della settimana #ANSA https:/… -