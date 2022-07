Frosinone | bimbo di 10 anni muore di Covid | la denuncia dei genitori

(Di venerdì 15 luglio 2022) Questa mattina, undi 10è morto all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di. Le sue condizioni erano gravi a causa di una crisi respiratoria data dal. Stando al racconto dei, disperati avrebbero insistentemente chiesto ai medici di trasferire il bambino a Roma. Cosa che però, non è accaduta. Leggi anche: Il volo salvavita da Cagliari a Fiumicino: bimba 9positiva ale in pericolo di vita Cos’è successo Secondo la ricostruzione dei familiari, l’arrivo dell’ambulanza per il trasferimento a Roma si è fatto attendere perché nessuna era disponibile. Sul posto, sono arrivati gli agenti della squadra mobile della Questura di. Al momento, sono in corso le indagini per verificare la causa del decesso del ...

deceduto per il virus covid. E' successo nel Lazio. Un bambino di 10 anni, e non 7 come erronamente diffuso in un primo momento, è morto all'ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone. Sull'episodio indaga personale della squadra mobile della Questura di Frosinone dopo un primo intervento della 'Volante'. Si sta verificando se davvero non fosse disponibile il mezzo per trasferirlo. "Secondo i primi accertamenti il piccolo è giunto in ospedale in condizioni già molto gravi", afferma l'ASL.