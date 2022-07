E’ morto Carminuccio | il re della pizza

Pubblicità

NapoliToday

... il sindaco Alessandro Chiola : 'Oggi è venuta a mancare una persona a me cara, un amico, un uomo leale, un guerriero, cittadino storico di Bivio Pratole, Carmine Ferrara , per gli amici. ...La notizia della sua dipartita, si è diffusa nel pomeriggio di ieri, ed ha fatto subito il giro di tutto il quartiere e del Rione Petrosino dove,viveva con la sua famiglia. Uomo buono e ... Lutto nel mondo della chiesa, è morto don Carmine Del Gaudio Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati. Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog n ...