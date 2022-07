Dalle vaccinazioni di massa al sostegno a Kiev, i 17 mesi di Draghi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Dal coprifuoco per il Covid alla guerra in Ucraina. I 17 mesi di Mario Draghi a palazzo Chigi non sono stati di ordinaria amministrazione. Nel febbraio 2021 l'Italia era molto diversa. Le feste natalizie di fine 2020 furono con il coprifuoco alle 22 e massimo due visitatori per ogni famiglia. Bar e ristoranti chiusi: solo asporto. Le vaccinazioni cominciarono a rilento. Vietati gli spostamenti tra regioni diverse. La polizia ti fermava ad ogni angolo per chiederti l'autocertificazione. Il 2020 registrò centomila morti in più rispetto alla media degli anni pre covid. Draghi imboccò subito la strada delle vaccinazioni di massa: il 2021 si chiuse con circa 60 mila morti in più rispetto alla media ma senza alcun lockdown. Il 2022 vede gli italiani vivere senza restrizioni e la ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Dal coprifuoco per il Covid alla guerra in Ucraina. I 17di Marioa palazzo Chigi non sono stati di ordinaria amministrazione. Nel febbraio 2021 l'Italia era molto diversa. Le feste natalizie di fine 2020 furono con il coprifuoco alle 22 e massimo due visitatori per ogni famiglia. Bar e ristoranti chiusi: solo asporto. Lecominciarono a rilento. Vietati gli spostamenti tra regioni diverse. La polizia ti fermava ad ogni angolo per chiederti l'autocertificazione. Il 2020 registrò centomila morti in più rispetto alla media degli anni pre covid.imboccò subito la strada delledi: il 2021 si chiuse con circa 60 mila morti in più rispetto alla media ma senza alcun lockdown. Il 2022 vede gli italiani vivere senza restrizioni e la ...

