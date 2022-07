CALVIN HARRIS, fuori il nuovo singolo in collaborazione con Justin Timberlake, Halsey e Pharrel Williams (Di venerdì 15 luglio 2022) Esce oggi in digitale e dal 22 luglio entrerà in rotazione radiofonica “STAY WITH ME”, il nuovo singolo del producer e artista multiplatino, vincitore di un Grammy Award, CALVIN HARRIS in collaborazione con i giganti della musica internazionale Justin Timberlake, Halsey e PharrelL Williams! CALVIN HARRIS, il nuovo singolo e le collaborazioni Ufficio Stampa: Parole & DintorniLa nuova colonna sonora dell’estate firmata da CALVIN HARRIS è caratterizzata da una melodia perfetta per essere ballata sulla pista da ballo durante le feste e vede per la prima volta collaborare il dj/producer multiplatino con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Esce oggi in digitale e dal 22 luglio entrerà in rotazione radiofonica “STAY WITH ME”, ildel producer e artista multiplatino, vincitore di un Grammy Award,incon i giganti della musica internazionale, ile le collaborazioni Ufficio Stampa: Parole & DintorniLa nuova colonna sonora dell’estate firmata daè caratterizzata da una melodia perfetta per essere ballata sulla pista da ballo durante le feste e vede per la prima volta collaborare il dj/producer multiplatino con ...

