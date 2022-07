Bimbo morto a Sharm, la procura sentirà i genitori: «Dubbi sull'intossicazione alimentare» (Di venerdì 15 luglio 2022) I magistrati pensano che le cause della morte del piccolo e del grave malore del padre possano essere altre. Gli elementi che non tornano: i sintomi e il fatto che nessun altro nel resort sia stato male. Domenica i funerali del piccolo Andrea Leggi su corriere (Di venerdì 15 luglio 2022) I magistrati pensano che le cause della morte del piccolo e del grave malore del padre possano essere altre. Gli elementi che non tornano: i sintomi e il fatto che nessun altro nel resort sia stato male. Domenica i funerali del piccolo Andrea

