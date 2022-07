Accordo con il Napoli: cosa manca per l’annuncio del rinnovo di Meret (Di venerdì 15 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli sta vivendo una fase particolarmente delicata, con il club azzurro alle prese con la ricerca di un difensore che possa prendere la pesante eredità lasciata da Koulibaly, passato al Chelsea. Eppure quella del difensore non è l’unica questione importante da risolvere in casa partenopea, Giuntoli sta infatti cercando di capire quale sarà il futuro dei portieri azzurri. Nelle scorse ore, infatti, è circolata con insistenza la voce riguardante un forte interesse del Napoli per Keylor Navas, estremo difensore del PSG. Il costaricano è in lista di sbarco, con i parigini desiderosi di puntare su Donnarumma. D’altro canto Spalletti ha richiesto un portiere esperto che possa giocarsi il posto con Meret. Ed è proprio la ricerca di un altro portiere che ha messo in discussione il rinnovo dell’ex ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Il calciomercato delsta vivendo una fase particolarmente delicata, con il club azzurro alle prese con la ricerca di un difensore che possa prendere la pesante eredità lasciata da Koulibaly, passato al Chelsea. Eppure quella del difensore non è l’unica questione importante da risolvere in casa partenopea, Giuntoli sta infatti cercando di capire quale sarà il futuro dei portieri azzurri. Nelle scorse ore, infatti, è circolata con insistenza la voce riguardante un forte interesse delper Keylor Navas, estremo difensore del PSG. Il costaricano è in lista di sbarco, con i parigini desiderosi di puntare su Donnarumma. D’altro canto Spalletti ha richiesto un portiere esperto che possa giocarsi il posto con. Ed è proprio la ricerca di un altro portiere che ha messo in discussione ildell’ex ...

