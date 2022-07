Twitter, il social in down per più di un’ora: oltre 2mila le segnalazioni da parte degli italiani (Di giovedì 14 luglio 2022) Si sono verificati alcuni problemi al funzionamento di Twitter in Italia. “Al momento non è possibile recuperare i tweet, prova più tardi” era la scritta che appariva se ci si collegava alla piattaforma. Il social network è stato inaccessibile dalle 13.30 circa fino alle 14.40 di oggi, 14 luglio. Sono oltre 2mila le segnalazioni di problemi relativi all’app raccolte da downdetector.com. Il sito mostrava disservizi diffusi su tutto il territorio nazionale: per il 54% degli utenti ci sono problemi ad accedere all’app, per il 32% sul sito e per il 14% nel caricamento. Secondo quanto riportato, gli stessi problemi si sono verificati anche negli Stati Uniti e in altri paesi europei: oltre 41mila utenti statunitensi che hanno evidenziato il problema e altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Si sono verificati alcuni problemi al funzionamento diin Italia. “Al momento non è possibile recuperare i tweet, prova più tardi” era la scritta che appariva se ci si collegava alla piattaforma. Ilnetwork è stato inaccessibile dalle 13.30 circa fino alle 14.40 di oggi, 14 luglio. Sonoledi problemi relativi all’app raccolte dadetector.com. Il sito mostrava disservizi diffusi su tutto il territorio nazionale: per il 54%utenti ci sono problemi ad accedere all’app, per il 32% sul sito e per il 14% nel caricamento. Secondo quanto riportato, gli stessi problemi si sono verificati anche negli Stati Uniti e in altri paesi europei:41mila utenti statunitensi che hanno evidenziato il problema e altri ...

