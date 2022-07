Soleil Sorge, colpo di scena: ritroverà Luca Onestini in un programma (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex gieffina Soleil Sorge pronta a incrociare nuovamente il suo ex fidanzato Luca Onestini: i due faccia a faccia a Back to school Clamorosa novità per quanto riguarda Soleil Sorge e Luca Onestini. I due ex fidanzati ed entrambi partecipanti del GF Vip, si ritroveranno faccia a faccia nella nuova edizione di Back To school. Nelle ultime ore sono stati infatti rivelati i nomi dei partecipanti alla nuova edizione del programma. Come il portale Pipol aveva anticipato, tra gli alunni del format, ci saranno gli ex fidanzati e partecipanti di Uomini e Donne che fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi. Nel cast insieme agli ex gieffini altri concorrenti della Casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini ci saranno ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex gieffinapronta a incrociare nuovamente il suo ex fidanzato: i due faccia a faccia a Back to school Clamorosa novità per quanto riguarda. I due ex fidanzati ed entrambi partecipanti del GF Vip, si ritroveranno faccia a faccia nella nuova edizione di Back To school. Nelle ultime ore sono stati infatti rivelati i nomi dei partecipanti alla nuova edizione del. Come il portale Pipol aveva anticipato, tra gli alunni del format, ci saranno gli ex fidanzati e partecipanti di Uomini e Donne che fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi. Nel cast insieme agli ex gieffini altri concorrenti della Casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini ci saranno ...

