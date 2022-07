Si infetta mentre è ricoverato in ospedale: Domenico muore a 4 anni (Di giovedì 14 luglio 2022) Un bimbo di 4 anni morto per un’infezione che, secondo i genitori, avrebbe contratto nell’ospedale in cui era ricoverato. Un’altra tragedia che ha come protagonista un bambino. Pochi giorni fa, in Inghilterra, un bimbo di 5 anni è morto intossicato dall’elio di un giocattolo gonfiabile. Oggi, invece, il dramma ha colpito il piccolo Domenico Bandieramonte, un bambino siciliano di 4 anni. Il piccolo è deceduto all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Secondo i familiari, il minore sarebbe morto a causa di un batterio contratto in ambiente ospedaliero. Il batterio ha poi raggiunto rapidamente gli organi vitali del bambino stroncandolo nel giro di poco. La mamma, la signora Ambra Cucina, punta il dito contro l’ospedale di Catania nel ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Un bimbo di 4morto per un’infezione che, secondo i genitori, avrebbe contratto nell’in cui era. Un’altra tragedia che ha come protagonista un bambino. Pochi giorni fa, in Inghilterra, un bimbo di 5è morto intossicato dall’elio di un giocattolo gonfiabile. Oggi, invece, il dramma ha colpito il piccoloBandieramonte, un bambino siciliano di 4. Il piccolo è deceduto all’San Vincenzo di Taormina. Secondo i familiari, il minore sarebbe morto a causa di un batterio contratto in ambiente ospedaliero. Il batterio ha poi raggiunto rapidamente gli organi vitali del bambino stroncandolo nel giro di poco. La mamma, la signora Ambra Cucina, punta il dito contro l’di Catania nel ...

Pubblicità

ireneecencio : passo l'estate in campeggio quindi ogni tanto succedono cose tipo io e mia nonna che andiamo in bagno insieme e mia… - Manucasy : @DaniAgostini32 Ma lavoro con il cibo, non posso assolutamente lavorare mentre sono infetta. - LisaPaoletti : @AurelianoStingi @EmMicucci Quindi in soldoni il messaggio che si vuole far passare è: “chi si infetta da vaccinato… - casella46 : @settantatre13 E se fosse che una ferita va curata? Perché altrimenti si infetta e farà sempre più male? Boh ...… - Ashliman : @OCROPOIDLI @Stronza io no grazie. non lo berrei nemmeno se me lo dicesse il virologo di turno in TV. mentre tu? a… -