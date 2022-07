“Presente Futuro” la mostra site specific dedicata all’arte digitale a Roma (Di giovedì 14 luglio 2022) Emanuele Dascanio Where the SoulLa mostra che racconta il legame tra Presente e Futuro attraverso i linguaggi dell’arte digitale dal 20 al 23 luglio 2022 a Roma Roma – Con “Presente Futuro” una mostra site specific dedicata alla moltitudine dei linguaggi dell’arte digitale, Reasoned Art partecipa alla quinta edizione di Videocittà il Festival della Visione ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, che dal 20 al 23 luglio 2022 porta a Roma le forme più avanzate dell’audiovisivo e delle arti digitali. Co-curato da Videocittà e Reasoned Art – NFT partner della manifestazione – Presente ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022) Emanuele Dascanio Where the SoulLache racconta il legame traattraverso i linguaggi dell’artedal 20 al 23 luglio 2022 a– Con “” unaalla moltitudine dei linguaggi dell’arte, Reasoned Art partecipa alla quinta edizione di Videocittà il Festival della Visione ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, che dal 20 al 23 luglio 2022 porta ale forme più avanzate dell’audiovisivo e delle arti digitali. Co-curato da Videocittà e Reasoned Art – NFT partner della manifestazione –...

