Phisikk du role – Draghi | eroe per forza

(Di giovedì 14 luglio 2022) Una volta, invitandomi ad analizzare la toponomastica delle nostre strade alla voce “eroi del Risorgimento”, mi hanno convinto che gli eroi muoiono giovani. Goffredo Mameli, i fratelli Cairoli, i fratelli Bandiera eccetera, erano tutti giovani o addirittura poco più che ventenni quando hanno dato la vita per la Patria. Cavour, non meno celebrato da piazze e stradoni italiani, si esercitò in eroismi per lui meno letali, dando effetto al disegno dell’Italia Unita dal lato non della pugna ma della politica. E mori’ in età matura, in linea con la media dell’epoca. E non morirono fanciulli ne’ Garibaldi, a cui la pugna non dispiaceva anche esercitata come strategia, ne’ Mazzini, uomo di pensiero e di disegni “alti”. Insomma: l’-icona è necessariamente giovane perché quando si cresce e si mette su famiglia vengono i pensieri: il mutuo da pagare, i figli da crescere, la ...