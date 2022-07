Parpiglia | “Ginevra Lamborghini al GF Vip? L’indizio di Signorini…”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il noto giornalista Gabrieleha parlato ai microfoni di Facciamo finta che commentando le scelte di Signorini Nel corso del suo consueto appuntamento dedicato al gossip all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda tutti i giorni su R101, il giornalista Gabrieleha così commentato l’ultimo indizio lanciato da Alfonso Signorini sui partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello: “Un anello blu con scritto a tutto gas è un richiamo a una macchina veloce che potrebbe essere una, ma non potendo essere unacantante, magari è unasorella, quindi non Elettra, mapuò portare lì, assolutamente sì” L'articolo 361magazine.