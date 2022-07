Minacce di morte a Lewandowski, prese precauzioni per la famiglia (Di giovedì 14 luglio 2022) Argomenti che hanno poco a che vedere con lo sport ma che siamo costretti a commentare, dopo le Minacce di morte l’attaccante ecco cosa ha fatto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Troppo spesso si è costretti ad assistere a fatti che con lo sport non hanno nulla a che fare, quello che è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Argomenti che hanno poco a che vedere con lo sport ma che siamo costretti a commentare, dopo ledil’attaccante ecco cosa ha fatto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Troppo spesso si è costretti ad assistere a fatti che con lo sport non hanno nulla a che fare, quello che è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Hyunstnn : RT @shwasdream: madonna raga lo stan twitter fermenta dovrebbe uscire a prendere una boccata d’aria e a rotolarsi nell’erba, una persona no… - HWANGRAVIOLINO : RT @shwasdream: madonna raga lo stan twitter fermenta dovrebbe uscire a prendere una boccata d’aria e a rotolarsi nell’erba, una persona no… - flirtaeyeon : io vi avviso già non venitemi a chiedere cose mie private su cc perché non vi dirò un cazzo è tempo perso piuttosto… - lexishwa : RT @shwasdream: madonna raga lo stan twitter fermenta dovrebbe uscire a prendere una boccata d’aria e a rotolarsi nell’erba, una persona no… - shwasdream : @CVPHERXJHS una mia moot è stata attaccata perché ha citato un tweet dicendo che una canzone non le piaceva ha rice… -