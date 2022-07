Lazio, Lotito vuole lo stadio: Flaminio o piano B (Di giovedì 14 luglio 2022) Claudio Lotito vuole uno stadio per la sua Lazio. L’obiettivo è realizzarlo nel cuore di Roma per farlo diventare un impianto che viva h24 e 7 giorni su 7. Ecco perché – scrive oggi Il Corriere dello Sport – l’opzione Flaminio resta sempre la più viva, seppur vi penda la Spada di Damocle del vincolo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) Claudiounoper la sua. L’obiettivo è realizzarlo nel cuore di Roma per farlo diventare un impianto che viva h24 e 7 giorni su 7. Ecco perché – scrive oggi Il Corriere dello Sport – l’opzioneresta sempre la più viva, seppur vi penda la Spada di Damocle del vincolo Calcio e Finanza.

